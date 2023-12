Decembrie, ultima luna a anului, mai este cunoscuta sub numele de Undrea, Andrea, Indrea. Este perioada din an asteptata cu bucurie, reuneste mai multe sarbatori de iarna, de care sunt legate obiceiuri, superstitii dar si prilej de cadouri.Denumirile populare ale lunii decembrie sunt inspirate de sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, praznuit in 30 noiembrie.Decembrie este a douasprezecea luna a anului in calendarul Gregorian. Are 31 de zile.Este considerata si prima luna de iarna, atat ... citeste toata stirea