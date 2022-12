Luna decembrie: sarbatori, traditii, superstitii si obiceiuri din ultima luna a anului. Zilele cu semnificatii deosebite

Decembrie, prima luna a iernii se mai numeste popular Undrea, Andrea, Indrea, pastrand astfel amintirea Sfantului Apostol Andrei, praznuit in 30 noiembrie.Este a douasprezecea si ultima luna a anului in calendarul gregorian, avand 31 de zile. Este considerata prima luna a iernii, atat in calendarul oficial (1 decembrie), cat si in cel popular (6 decembrie - Mos Nicolae) si in cel astronomic (21 decembrie, ziua solstitiului de iarna).Denumirea lunii decembrie deriva de la cuvantul "decem", ... citeste toata stirea