Luna Martie- Inceputul Primaverii. Luna in care natura renaste, traditiile prind viata, iar oamenii isi fac planuri pentru noul an

Martie este prima luna a primaverii in emisfera nordica si este asociata cu renasterea naturii, inceputul unui nou ciclu de viata si numeroase traditii culturale si religioase. Numele lunii provine din latinescul Martius, fiind dedicat zeului Marte, protectorul agriculturii si al razboiului in mitologia romana.Luna martie este o perioada de tranzitie, de reinnoire si speranta. Este momentul in care natura renaste, traditiile prind viata, iar oamenii isi fac planuri pentru noul an.