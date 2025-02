Luna Plina in Leu - O seara speciala pe 12 februarie 2025

In aceasta seara, 12 februarie 2025, cerul va fi martorul unui fenomen astral spectaculos - Luna Plina in semnul Leului. Acest eveniment astral atinge apogeul la ora 15:53 si va fi vizibil in toata splendoarea sa pe cerul noptii.Cunoscuta si sub denumirea de "Luna Zapezii", datorita asocierii cu ninsorile abundente din februarie, aceasta Luna Plina aduce o energie puternica si intensa. In astrologie, Leul este semnul legat de creativitate, exprimare personala si ambitie. Aceasta este o ... citește toată știrea