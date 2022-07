MAE: Atentionare de calatorie pentru romanii care merg in vacanta in Grecia. Precipitatii abundente, grindina si vijelii

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie, in special in regiunile din centrul si nordul Greciei.Fenomenele meteorologice intense (precipitatii abundente, caderi de grindina si vijelii, descarcari electrice, scaderi ale temperaturii cu 4-6 grade Celsius, sub ... citeste toata stirea