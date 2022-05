Mai multe Directii Sanitar Veterinare din Romania, instruite la Alba Iulia

In perioada 11-13 mai Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a organizat, in judetul Alba, o instruire cu tema "Instructiuni privind desfasurarea controalelor oficiale si a altor activitati oficiale in domeniul sigurantei alimentelor", la care au participat reprezentanti ai 22 de Directii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) din zona centru, sud, nord si vest a tarii.Cu ocazia instruirii au fost efectuate vizite de lucru la ... citeste toata stirea