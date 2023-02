Mai multe platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor, vor fi functionale in Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia va avea functionale 11 platforme subterane pentru colectarea separata a deseurilor, amplasate in mai multe zone ale orasului.Anuntul a fost facut de catre primarul Gabriel Plesa, prin intermediul paginii de socializare."Incepand de maine, 17 februarie, unsprezece platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor vor fi functionale. Acestea sunt amplasate pe strada Ariesului in spatele magazinului Dacia, str. Ariesului in spatele fostului Oficiu Postal, Str. Ariesului in ... citeste toata stirea