Mai multe sectii ale Spitalului din Blaj vor fi dotate cu echipamente si aparatura medicala. Care este valoarea investitiei

Spitalul municipal din Blaj cumpara echipamente si aparatura medicala in valoare de peste 3,5 milioane de lei, pentru dotarea mai multor sectii.Spitalul municipal Blaj a lansat miercuri, 15 februarie, o licitatie in SEAP pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala a unitatii medicale.Valoarea totala a echipamentelor medicale este estimata la 3.590.051,97 de lei, fara TVA.Aparatura medicala performanta reprezinta unul dintre cei mai importanti factori in derularea in cele mai bune ... citeste toata stirea