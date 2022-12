Majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei pe luna, aprobata de Guvern. Cati bani vor primi in plus angajatii, din 1 ianuarie

Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in prezent.Aceasta modificare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta o crestere de 17,6 %, ceea ce in valoare absoluta inseamna 450 de lei. In valoare neta salariul este de 1.863 lei, majorarea fiind de 339 de lei, iar cresterea pe net de ... citeste toata stirea