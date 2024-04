Mamele vor putea primi ajutorul pentru nou-nascuti pana in 2027. Guvernul a aprobat conditiile. Valoarea tichetului social

Se acorda ajutor financiar pentru cupluri mama-nou-nascut din categorii defavorizate si in perioada 2024-2027. Guvernul a aprobat conditiile in care vor primi tichetele sociale pentru trusoul de nou-nascut.Masura de sprijin se implementeaza pe o perioada de 4 ani, respectiv 2024-2027. Are scopul de a sprijini cuplurile mama - nou-nascut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic.Anul trecut, au fost 13.548 de beneficiare sustinute prin programul pentru trusouri nou-nascuti. ... citește toată știrea