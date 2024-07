Manifestarile dedicate celei de-a 52-a aniversari a "Intalnirii motilor cu istoria" s-au desfasurat astazi la Cheia - Dupapiatra, comuna Buces.A fost omagiata lupta eroica a motilor de pe aceste meleaguri, in timpul revolutiei pasoptiste si a fost cinstita memoria martirilor neamului, mai ales a victoriei motilor aflati sub conducerea lui Avram Iancu impotriva armatei maghiare, in anul 1849.Prefectul judetului Hunedoara, doamna Florina Doris Visirin, le-a transmis celor prezenti la ... citește toată știrea