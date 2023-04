Guvernul ia in calcul varianta concedierilor in institutiile publice. Informatia este intarta de Ministrul Investitiilor Europene, Marcel Bolos, care a vorbit despre concedieri ca despre un al doilea scenariu fata de taierea salariilor bugetarilor."Scenariul doi consta in revizuirea numarului de bugetari. Acest scenariu trebuie asumat politic, este o decizie de coalitie.Va trebui sa fie o reducere semnificativa a indicatorului legat de cheltuielile cu salariile. Nu vreau sa bulversez pe cei ... citeste toata stirea