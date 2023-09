Marea inaugurare a Salii Polivalente "Alba Blaj" are loc in data de 30 septembrie, de la ora 14.00.Cu aceasta ocazie, va avea loc un concert al trupei Voltaj (ora 22.00) si, pe parcursul zilei, se vor desfasura si doua meciuri in supercupa Romaniei: masculin CS Arcada Galati vs SCM U Craiova (ora 16.00) si feminin CSM Volei Alba Blaj vs CSM Lugoj (ora 19.00).Biletele vor fi puse in vanzare miercuri, 20 septembrie 2023, la casele de bilete ale Salii Polivalente, deschise zilnic intre orele ... citeste toata stirea