MAREsI: Meciul dintre Romania si Olanda va putea fi vazut pe un ecran urias, in Piata Cetatii din Alba Iulia

Meciul dintre Romania si Olanda va putea fi vazut pe un ecran urias, in Piata Cetatii din Alba Iulia. Albaiulienii sunt invitati de Primarie pe 2 iulie, de la ora 19:00, in Piata Cetatii din Alba Iulia, pentru a vedea pe un ecran urias meciul dintre Romania si Olanda, in optimile Euro 2024."Marti, Alba Iulia se aduna, inima langa inima, toti in galben, in Piata Cetatii sa strige, sa cante, sa aplaude si sa se bucure pentru capitanul nostru Nicusor Stanciu si baietii din Generatia De Suflet. ... citește toată știrea