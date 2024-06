Marti, 4 iunie: Avram Iancu in fotografii din ultimii ani ai vietii, exponatul lunii iunie la Muzeul Unirii din Alba Iulia

La Muzeul National al Uniri din Alba Iulia va avea loc marti, 4 iunie, de la ora 11:00, vernisajul exponatului lunii iunie, Avram Iancu in fotografii din ultimii ani ai vietii.In anul bicentenarului Avram Iancu, luna iunie va fi dedicata unui set de fotografii in care eroul revolutiei din 1848-1849 apare in ultimii ani ai vietii, in cateva instantanee surprinse intre 1864 si 1872. Fotografiile au intrat in patrimoniul muzeului albaiulian in anul 1929, ca donatii din partea societatii ... citește toată știrea