Grupul Skepsis va invita marti, 31 octombrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Studenti din Alba Iulia la o seara de teatru cu Skepsis in care "Doctorul Scrie si Prescrie".Skepsis va propune doua episoade comice in care intriga se construieste in jurul Doctorului Balanzone (Il Dottore), unul dintre cele mai cunoscute personaje ale Commediei dell'Arte.In primul episod, intitulat sugestiv "Arlecchino Alege Cartea", Doctorul Balanzone, un erudit decadent, pompos si pedant, care stie multe ... citeste toata stirea