Sucursala Ocna Mures a operatorului regional APA CTTA SA ALBA anunta consumatorii ca, in vederea executarii unor lucrari de mentenanta la reteaua de alimentare in cartierul Malinului din orasul Ocna Mures, va fi intrerupta furnizarea apei potabile in acest cartier in data de 22.02.2022 in intervalul orar 08.00-15.00.La reluarea ... citeste toata stirea