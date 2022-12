Marti si miercuri: Campanie umanitara de colectare alimente - "Astazi, tu daruiesti", derulata de Rotaract Alba Iulia

Dar din dar se face rai, iar noi, echipa Rotaract Alba Iulia, alaturi de voi, dragi albaiulieni, dorim sa ajungem si in acest an la cat mai multe familii. Ne vedem in perioada 20-21 decembrie, in magazinele Dacia din Centru si din Cetate (langa BCR) pentru a colecta cat mai multe alimente.Proiectul "Astazi, tu daruiesti" este un proiect de suflet pentru noi si, alaturi de voi, de Directia de Asistenta Sociala Alba Iulia si de Dacia Market, dorim sa ajungem si in acest an sa oferim alimente si ... citeste toata stirea