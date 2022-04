Marti: Vernisajul expozitiei Corpul Voluntarilor ardeleni, banateni si bucovineni constituit la Kiev (1916-1918), la Sala Unirii din Alba Iulia

La Sala Unirii din Alba Iulia, va gazdui marti, 19 aprilie, cu incepere de la ora 11.00, vernisajul expozitiei Corpul Voluntarilor ardeleni, banateni si bucovineni constituit la Kiev (1916-1918).Intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial (in august 1916), dupa doi ani de neutralitate, i-a determinat pe romanii din Armata Austro-Ungaria aflati in lagarele de prizonieri ale Imperiului Esarist sa-si manifeste dorinta de a lupta ca voluntari in armata romana.Cu mari greutati - prizonierii ... citeste toata stirea