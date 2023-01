Marturii cutremuratoare in dosarul baiatului din Alba, violat de tata. Momentul in care tanarul isi indica agresorul: "TU...auu"

"Tu, sex, auu!", este declaratia socanta, in fata instantei, a baiatului din Alba violat de propriul tata, sub podul de sticla din Cetatea Alba Carolina, dar si in balconul apartamentului lor din Zlatna.In timpul judecatii, tanarul arata cu degetul catre inculpat ca fiind tatal sau si il indica ca fiind persoana cu care a facut sex.In fata magistratilor, pus in fata probelor solide ale anchetatorilor, barbatul, Marcel C. a declarat ca victima, are peste 20 de ani si ca, citam " prin urmare ... citeste toata stirea