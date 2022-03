Mascati cu cagule au intrat intr-o casa si l-au talharit pe proprietar. In final au ajuns in arestul politiei

Doi tineri au fost arestati preventiv dupa ce au talharit un barbat, de la care au sustras doua telefoane mobile. Potrivit IPJ Alba, politistii au identificat si retinut doi tineri, de 19 si 23 de ani din Cugir, care sunt banuiti de savarsirea unei fapte de talharie, in legatura cu care politia a fost sesizata in seara zilei de 3 martie 2022. In sarcina acestora s-a retinut faptul ca, la data de 3 martie 2022, in jurul orei 21,30, avand fetele acoperite, ar fi patruns in locuinta unui barbat de ... citeste toata stirea