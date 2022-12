Masina la volanul careia se afla un minor, urmarita in trafic de politistii din Sebes

O masina la volanul careia se afla un minor in varsta de 13 ani, a fost sambata seara, urmarita in trafic de catre politistii din Sebes, pe strazile din Carpinis.Minorul se urcase la volanul masinii, dupa ce tatal acestuia i-a oferit masina spre a o conduce.La data de 3 decembrie 2022, in jurul orei 17,00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Carpinis, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator nu a respectat ... citeste toata stirea