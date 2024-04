Masuri asiguratorii de aproape 28 de milioane lei si masini confiscate de Politie dupa perchezitii pentru infractiuni economice

Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au instituit masuri asiguratorii de aproape 28 de milioane lei. Au derulat 22 de actiuni de amploare in perioada 22 martie - 4 aprilie 2024.Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au pus in aplicare 247 de mandate de perchezitie domiciliara si 96 de mandate de aducere. Au fost dispuse masuri preventive fata de 31 de persoane, a anuntat ... citește toată știrea