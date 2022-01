Masuri de preventie pentru crescatorii de pasari dupa confirmarea unui focar de gripa aviara la granita cu Romania

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba reaminteste crescatorilor de pasari importanta respectarii tuturor masurilor de preventie in contextul in care la mai putin de 10 kilometri de granita de vest a Romaniei, in Ungaria, la o ferma comerciala de rate, a fost confirmat un focar primar de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N1.Astfel, este necesara respectarea masurilor de biosecuritate aplicate in toate exploatatiile de pasari din judetul Alba pentru ... citeste toata stirea