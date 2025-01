Masuri de siguranta intensificate in Judetul Cluj pentru minivacanta de Ziua Unirii Principatelor Romane

Pentru siguranta cetatenilor si prevenirea incidentelor, in perioada minivacantei prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj va intensifica masurile de ordine si siguranta publica, in special in zonele aglomerate si la manifestarile publice organizate in judet.Dintre aceste evenimente, amintim:* Manifestarile dedicate sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane care vor avea loc in municipiile Turda si Campia Turzii;* Evenimentul caritabil ,, ... citește toată știrea