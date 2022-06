Masuri discutate in Sedinta Colegiului Prefectural al judetului Alba, privind consumul de alcool, tutun substante psihoactive in randul elevilor

In cadrul sedintei Colegiului Prefectural al judetului Alba, desfasurata luni, 27 iunie a.c, prefectul Nicolae Albu a ridicat problema consumului de tutun, alcool si substante psihoactive in randul tinerilor.Reprezentantii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba au precizat ca se desfasoara in permanenta actiuni comune de prevenire a consumului de alcool si substante psihoactive.Comisar sef de politie, doamna BRASOVAN Cristina, sef birou CRPECA Alba a declarat faptul ca ... citeste toata stirea