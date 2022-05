Masuri pentru prevenirea aparitiei influentei aviare, la pasarile domestice, pe teritoriul judetului Alba. Atentionari din partea Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba

Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba acorda o atentie sporita aplicarii masurilor pentru prevenirea aparitiei influentei aviare, la pasarile domestice, pe teritoriul judetului nostru.Masurile sunt adoptate in contextul epidemiologic european privind influenta aviara inalt patogena si in special in contextul evolutiei acestei boli in proximitatea granitei Romaniei cu Ungaria.Astfel, inspectorii sanitar-veterinari, impreuna cu reprezentanti ai ... citeste toata stirea