Politistii din Campeni au confiscat sambata, o cantitate de 16 metri cubi de material lemnos, in urma unui control in trafic.Cantitatea de material lemnos, era transportata ilegal intr-un camion, la volan se afla un barbat din comuna Vidra.La data de 23 septembrie 2023, in jurul orei 21.00, in urma unui control efectuat de politistii din Campeni, pe raza comunei Vidra, a fost depistat un camion apartinand unui barbat de 53 de ... citeste toata stirea