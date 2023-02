Membrii unei grupari de cautatori de comori, prinsi in flagrant de politisti la Vintu de Jos

Membrii unei grupari de cautatori de comori, au fost surprinsi duminica, in flagrant de politisti, pe raza localitatii Vintu de Jos.Gruparea formata din 8 barbati, executau excavari in in perimetrul de protectie al Cetatii Zebernicului, situata pe Valea Vintului.In urma flagrantului, politistii au confiscat 4 detectoare de metale si au aplicat o amenda in valoare de 25.000 de lei.La data de 12 februarie 2023, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau impreuna cu ... citeste toata stirea