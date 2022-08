Mesaj RO-ALERT emis in localitatile din Alba vizate de Codul Portocaliu de furtuni. Recomandarile ISU Alba pentru cetateni

De sambata, ora 14:00 pana luni, ora 12:00 vor fii vijelii puternice, cu rafale de peste 70 - 90 km/h, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi local 40 - 50 l/mp, in sudul judetului Alba.Potrivit ISU Alba, avand in vedere avertizarile primite, s-a dispus activarea Grupei Operative, incepand cu ora 10:00, pentru a monitoriza permanent situatia.Citeste si Avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu ... citeste toata stirea