Mesajul dedicat Sarbatorilor Pascale, transmis de catre primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, a transmis joi, locuitorilor din urbea albaiuliana, mesajul traditional cu prilejul Sarbatorilor Pascale."Dragi albaiulieni,Sa-L primim cum se cuvine pe Hristos cel Inviat in sufletele noastre! Sa ne bucuram de promisiunea vesniciei, traind dupa chipul si asemanarea Lui aici, pe pamant. Iar in noaptea cea mare a invierii, cand in toate bisericile rasuna: "Hristos a inviat!", sa ne lasam cuprinsi de ... citeste toata stirea