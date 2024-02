Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Catalin PREDOIU, cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania

Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Catalin PREDOIU, cu ocazia Zilei Protectiei Civile din RomaniaSarbatorim, astazi, 91 de ani de la infiintarea primelor structuri de protectie civila in Romania, componenta a sistemului securitatii nationale care are ca misiune permanenta sprijinirea si ocrotirea oamenilor si a bunurilor lor, in caz de calamitati, catastrofe sau chiar de razboi.Ziua de astazi este despre cei care au ales o viata dedicata vocatiei de a face bine, de a ajuta si de a pune ... citește toată știrea