Meteorologul Elena Mateescu: Vreme deosebit de calda, cu valori pozitive pana dupa Revelion. Cand vine zapada

Vremea va fi calda in urmatoarele zile, inclusiv de Revelion. Valorile aratate de termometre vor ramane deasupra valorii de zero grade.Temperatoruile pozitive se vor mentine pana la mijlocul lunii ianuarie, cand este posibil sa avem strat de zapada, spun meteorologii."In ultimele zile ale acestui an, dar si in debutul anului 2023, vremea va fi deosebit de calda. Valorile maxime, in urmatoarele zile, se vor situa intre 6 si 14 grade.Chiar si in noaptea de Revelion vom avea temperaturi ... citeste toata stirea