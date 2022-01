Metoda inedita prin care se stabilea in trecut locul unei fantani. "Venele" de apa, cautate cu tija din lemn de liliac

Comuna Jidvei a devenit un nume cunoscut in Romania datorita culturilor de vita de vie si a vinului care se obtine aici. In trecut, in Jidvei exista o comunitate importanta de sasi care traia dupa reguli bine stabilite. Parte din istoria localitatii sunt si fantanile cu parghie, care, din pacate, sunt pec ale de disparitie. Aproape fiecare casa din Jidvei avea cel putin o fantana cu parghie intre 5 si 15 metri adancime. Fantana era construita chiar de catre tarani, cu un tamplar sau un zidar ... citeste toata stirea