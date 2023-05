Primaria orasului Cugir a fost instiintata de catre Hidroelectrica - Sucursala Sebes ca in data de 24 mai, intre orele 9:00-12:00 sunt planificate manevre de circulatie de apa in albia raului Cugir, pentru verificarea functionalitatii instalatiilor hidromecanice de la Barajul Cugir - Vana de golire de fund.Potrivit reprezentantilor administratiei locale, debitul tranzitat in aval de acumularea Cugir va fi maxim 15 mc/s.Manevrele sunt executate conform "Programului de masuri pentru ... citeste toata stirea