Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment. Timp de doua ore, profesorii din gradinite, scoli si licee isi vor suspenda activitatea. In intervalul orar 11:00 - 13:00, cursurile nu vor avea loc, profesorii vor supraveghea elevii la clase dar nu vor preda.Potrivit sursei citate, in cazul in care nu vor exista reactii din partea autoritatilor, organizatiile sindicale ameninta cu greva generala, incepand din data de 22 mai 2023