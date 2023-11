In prezenta Preafericitului Parinte Cardinal Lucian Muresan si a Episcopilor Sinodului, miercuri, 29 noiembrie, incepand cu orele 16:45, in Catedrala "Sfanta Treime" din Blaj, va avea loc un eveniment comemorativ dedicat implinirii a 75 de ani de la scoaterea in afara legii a Bisericii Romane Unite, Greco-Catolice.Dupa celebrarea Te Deum-ului, vor fi evocate momentele dramatice care au culminat in nedreptul Decret 358 din 1 decembrie 1948 si vor fi omagiate figurile luminoase ale Fericitilor ... citeste toata stirea