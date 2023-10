Baroul Alba le recomanda avocatilor din judet sa isi intrerupa activitatea in ziua de miercuri, 4 octombrie, pentru a se alatura astfel campaniei "O zi fara avocati! Ziua in care justitia nu exista". De asemenea, reprezentantii Baroului Alba au anuntat care sunt cauzele care vor constitui exceptii.Campania a fost initiata in urma Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din 1-2 septembrie 2023 si a Deciziei Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din ... citeste toata stirea