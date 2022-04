Miercuri: Obiceiul "Pastenilor" la Cugir. Persoanele care au implinit 60 de ani, pregatesc "pastile" pentru Noaptea de Inviere

Miercuri, in orasul Cugir, va avea loc un eveniment traditional local, care se desfasoara anual, de peste o jumatate de veac din generatie in generatie : Obiceiul Pastenilor.Persoanele care implinesc in acest an varsta de 60 de ani vor pregati painea si vinul, care se vor transforma apoi in "Pasti" si pe care le vor imparti in Noaptea de Inviere credinciosilor prezenti la slujba.Istoricul obiceiului:Obiceiul "Pastenilor" a aparut acum 68 ani, in anul 1948, in satul Vinerea, la initiativa pe ... citeste toata stirea