Mihail Gorbaciov a incetat din viata. Ultimul lider al al Uniunii Sovietice avea 91 de ani

Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov a incetat din viata marti seara, la varsta de 91 de ani.Informatia a fost aparut pe agentia de presa Interfax, citata apoi de cele internationale Reuters si AFP.Mihail Gorbaciov a fost numit membru al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS) in 1971, scrie Britannica. In 1979-80, Gorbaciov s-a alaturat Biroului Politic- organului suprem de elaborare a politicilor Uniunii Sovietice, iar in 1985 a fost ales ... citeste toata stirea