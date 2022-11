Mii de romani n-au nicio sansa sa beneficieze de preturi plafonate la energie electrica: Gospodariile in care nu aplica ordonanta

Plafonarea preturilor la energie va fi imposibila pentru mii de romani. Astfel, in gospodariile in care locuiesc mai multe familii, iar consumul de curent este masurat de un singur contor al furnizorului de energie, plafonarea nu va putea fi aplicata.Furnizorul de energie nu are baza legala pentru a imparti consumul pentru fiecare familie in parte, chiar daca acestea au, fiecare, instalate aparate de masurare a energiei electrice dupa contorul principal.In aceeasi situatie se afla si ... citeste toata stirea