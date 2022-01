Miliardar al anilor '90, de negasit de 10 ani. Cand se va prescrie pedeapsa primita de Dorel Tamas

Un fost miliardar al anilor '90 este urmarit de mai bine de 10 ani cu mandat international de arestare. Dorel Tamas are de executat o pedeapsa de 4 ani de inchisoare. Dorel Tamas controla in perioada anilor '90 aproape tot ce misca in Alba Iulia si in judetul Alba. Intr-o perioada in care regulile economice nu erau foarte clare, fostul sportiv de performanta a reusit sa faca o avere uriasa. In decada 2000 - 2009 era prezent in topul Forbes al celor mai bogati romani cu o avere de circa 10 ... citeste toata stirea