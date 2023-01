Milioane de romani vor primi bani de la guvern, in 2023. Anuntul premierului despre ajutorul pentru alimente si plata facturilor

In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente. De asemenea, aproximativ 4 milioane de romani vor beneficia, in februarie si septembrie, de 700 de lei pentru plata facturilor la energie, scrie premierul Nicolae Ciuca pe Facebook."In contexte economice dificile, este datoria noastra sa ajutam categoriile vulnerabile. Am facut-o in 2022 si vom continua si anul acesta. Am identificat modalitati prin care acest sprijin sa fie acordat de ... citeste toata stirea