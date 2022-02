Militar ISU lovit in timp ce acorda ingrijiri medicale agresorului. Victima s-a ales cu o mana rupta

Un barbat din Alba Iulia a fost trimis in judecata pentru ultraj. Victima este un militar de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba, care incerca sa ii acorde ingrijiri medicale. Fapta s-a petrecut la sfarsitul lunii august a anului 2021. Atunci, salvatorul de la ISU Alba care activeaza la serviciul SMURD a fost lovit cu piciorul in brat de catre inculpat. "In data de 30.08.2021, in jurul orei 03:23, in timp ce se afla pe strada Brandusei din Alba Iulia, inculpatul J. P. i-a aplicat ... citeste toata stirea