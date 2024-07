Ministerul Energiei ancheteaza modul in care s-au facut angajarile si pontajele la Complexul Energetic Valea Jiului SA in intervalul 2023-2024, precum si procedura de acordare a concediilor medicale la nivelul companiei. DIICOT a intrat pe fir.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a trimis Corpul de Control pentru investigarea modalitatii in care s-au efectuat angajarile si pontajele angajatilor la Complexul Energetic Valea Jiului SA in perioada 2023-2024, precum si modalitatea in care se iau concediile medicale la nivelul societatii, a anuntat, joi, ministerul de resort.De asemenea, Corpul de Control va urmari si modalitatea executarii ajutorului de stat reglementat prin OUG nr. 129/2023, precum si alte aspecte relevante. ... citește toată știrea