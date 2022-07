Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul privind modificarea Codului Fiscal. Toate schimbarile propuse

Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Modificari ale impozitului pe dividende si pe veniturile microintreprinderilor, in zona impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, precum si a TVA, printre schimbari.In cazul impozitului pe profit se propune extinderea facilitatii privind scutirea de impozit a profitului investit si pentru investitiile in active utilizate in activitatea de productie si procesare, ... citeste toata stirea