Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a lansat, joi, in consultare publica "Strategia nationala a Romaniei pentru dezvoltarea turismului 2023 - 2035". Documentul planifica o crestere a numarului turistilor straini de la 2,64 milioane in 2019 la 2,8 milioane in anul 2025, apoi la 3,6 milioane turisti straini in 2030 si ulterior la 4,6 milioane, in 2035.Documentul urmareste o dezvoltare planificata a turismului romanesc, prin adoptarea unui plan de actiune care sa ... citeste toata stirea