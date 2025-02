Ministrul Educatiei, Daniel David, la Blaj: Dezbatere despre noile planuri-cadru pentru liceu

Ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, se afla astazi la Blaj. Acesta participa la o dezbatere publica despre noile planuri-cadru pentru liceu, organizata in cadrul Conferintei Nationale a Asociatiei Nationale a Colegiilor si Liceelor Pedagogice din Romania (ANCLP).Dezbaterea are loc la Colegiul National "Inochentie Micu Clain" din Blaj si are ca tema "Spre un nou iluminism: Noile planuri-cadru pentru liceu in actualitate si dezbatere publica".Conferinta se desfasoara sub ... citește toată știrea