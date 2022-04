Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Valceanu, si-a dat demisia

Dan Valceanu, si-a dat miercuri, demisia din functia de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene.Anuntul a fost facut chiar de catre fostul ministru, in cadrul unei conferinte de presa.Dan Valceanu este unul dintre apropiatii fostului presedinte PNL, Florin Citu.Vilceanu a fost numit in functia de ministru in cabinetul lui Nicolae Ciuca din noiembrie 2021."In urma cu aproximativ o ora dupa finalizarea sedintei de Guvern mi-am inaintat demisia domnului prim-ministru Nicolae Ciuca, ... citeste toata stirea