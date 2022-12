Ministrul Muncii anunta ca pensiile ar putea fi majorate de doua ori in 2023. Budai: Nu exclud inca o crestere anul viitor

Pensiile ar putea fi majorate inca o data in 2023. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat joi, de Ziua Romaniei, la Antena 3 CNN, ca pensiile ar putea fi majorate inca o data anul viitor, in afara de cresterea din ianuarie.Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat joi, de Ziua Romaniei, la Antena 3 CNN, ca nu exclude inca o crestere anul viitor, in afara de majorarea cu 12,5% din ianuarie.In ianuarie 2023, pensiile romanilor vor fi majorate cu 12,5%."In luna ianuarie pensiile vor veni ... citeste toata stirea